Der FC Erzgebirge Aue hat eine 2:3-Niederlage in Hannover kassiert. Trotz zweier Führungen und einem Eigentor stehen die Veilchen mit leeren Händen da. In Hälfte zwei sorgte Aue zu selten für Entlastung, auch ein starker Martin Männel war in einer einseitigen Schlussphase machtlos. Durch Schwächen bei Standards verpasst der FCE den Sprung in Richtung Aufstiegsplätze, Hannover feiert den ersten Heimsieg der Spielzeit.