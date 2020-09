Laschets Besuch hatte angesichts strenger Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen für Kritik gesorgt. Die Corona-Regeln in Sachsen seien anders als in Nordrhein-Westfalen. "Die Infektionszahlen in Sachsen sind aber auch andere als in Nordrhein-Westfalen", erklärte Laschet.



Als erstes Bundesland erlaubt Sachsen seit dem 1. September unter Auflagen wieder Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern. Mit der Veranstaltung will die sächsische Landesregierung ein Zeichen setzen. Eigentlich hätte dort der diesjährige Tag der Sachsen stattfinden sollen. Der Großteil der Sitze in dem Fußballstadion, das sonst bis zu 16 000 Menschen Platz bietet, blieb den Corona-Bestimmungen gemäß leer.