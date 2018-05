Kalte Füße zum Jubiläum? Die gabe es nur im Kneipp-Becken, und das ist bekanntlich gesund. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit einem Festwochenende begeht Bad Schlema das 100-jährige Jubiläum des Kurbetriebes in der Erzgebirgsstadt. Mit zahlreichen Veranstaltungen wird die wechselvolle Geschichte des Ortes gefeiert. Dazu gehören eine Festmeile am Gesundheitsbad und Livemusik auf der Bühne des Musikpavillons.



Unter dem Titel "unerhörte 100" gestalten die KARO DANCERS Schlema e.V. gemeinsam mit Laiendarstellern in einer Tanzshow die Geschichte des Ortes nach. Die Vorstellungen beginnen an den Abenden des Pfingstwochenendes jeweils 20 Uhr im Kulturhaus "Aktivist".