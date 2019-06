Feuerwehr befreit Entenküken in Annaberg-Buchholz

Am frühen Sonnabendmorgen hat eine Ente im Ortsteil Buchholz laut rufend auf sich aufmerksam gemacht. In der Nähe eines Pflegeheims an der Sehmatalstraße Ecke Waldschlösschenstraße waren mehrere Entenküken in einen Gullyschacht gefallen. Ein Anwohner bekam das tragische Ereignis mit und rief die Feuerwehr. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz eilten herbei und öffneten den Gully. Sie holten vorsichtig die neun Küken heraus und übergaben sie der glücklichen Entenmama. Die Entenfamilie setzte daraufhin ihren Ausflug fort.