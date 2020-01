12.01.2020 | 20:44 Uhr Feuerwehreinsatz wegen übelriechender Substanz in Eibenstock

Hauptinhalt

Eine übelriechende Substanz hat am Abend einen Einsatz der Feuewehr in Eibenstock ausgelöst. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, kamen sechs Bewohner eines Mehrfamilienhauses mit Atemwegsreizungen in eine Klinik