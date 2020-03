Innerhalb weniger Minuten verwandelten sich am Dienstagvormittag Straßen am Fichtelberg in Rutschpartien.

Innerhalb weniger Minuten verwandelten sich am Dienstagvormittag Straßen am Fichtelberg in Rutschpartien. Bildrechte: promovie

Bei Temperaturen um die null Grad ist am Dienstagvormittag das Sturmtief Gisela über den Fichtelberg gefegt. Wegen des Schneesturms in den Kammlagen hatten die Schwebebahn und der 4er-Sessellift den Betrieb eingestellt. Mehrere Autos rutschten von der Straße und landeten in Schneeverwehungen oder im Straßengraben.

In der Region rings um den Fichtelberg und am Nordrand des Erzgebirges müssen die Anwohner auch am Dienstagabend und am Mittwoch mit teils orkanartigen Böen rechnen, kündigte der Deutsche Wetterdienst an. Es werden Sturmböen bis 75 Stundenkilometer erwartet. Auf dem Gipfel des Fichtelbergs könnten es auch schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometern werden. Das stürmische Wetter soll in der Region bis zum Wochenende anhalten.