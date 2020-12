In Sachsen werden die Weihnachtstage vielerorts windig und nass. Nur im Erzgebirge, rund um den Fichtelberg, fielen Heiligabend weiße Flocken vom Himmel. In der Nacht zum Freitag kann nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Lagen über 400 Metern Neuschnee fallen. In weiten Teilen Sachsens müsse jedoch mit Schauern gerechnet werden.