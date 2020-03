Am Freitag öffnet die SDG ihre Werkstatt für Bahninteressierte. Bei zwei geführten Touren gebe es Einblicke in die Instandsetzung der Dampflokomotiven, hieß es. Erstmals werde ein neues Bohrwerk gezeigt, mit dem in der Lokwerkstatt ein Dampfzylinder für Dampflokomotiven bearbeitet werden. 130.000 Euro hat sich das Bahnunternehmen dieses Spezialwerkzeug nach eigenen Angaben kosten lassen. Damit könnten künftig mehr Reparturarbeiten in Eigenregie erfolgen, hieß es. Für die Führungen ist eine Anmeldung erforderlich.



Die SDG betreibt neben der Fichtelbergbahn auch die Lößnitzgrundbahn (Radebeul - Moritzburg - Radeburg) und die Weißeritztalbahn (Freital - Dippoldiswalde - Kipsdorf) täglich mit Dampfzügen.



Den Zugverkehr bestellen die Verkehrsverbünde, der Freistaat Sachsen bezuschusst der nostalgischen Dampfbetrieb.