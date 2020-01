Nach dem Brand in einem Wohnheim für behinderte Menschen in Vejprty (Weipert) sind die meisten Verletzten wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Das berichten am Montag tschechische Medien. Ein Patient sei jedoch noch in einem kritischen Zustand und müsse künstlich beatmet werden. Bei dem Feuer am Sonntagmorgen waren acht Bewohner ums Leben gekommen, etwa zwei Dutzend Menschen wurden in Kliniken gebracht. Die Ursache für das Feuer in dem Ort direkt an der Grenze zu Sachsen wird den Berichten zufolge noch untersucht. Zum Brandzeitpunkt seien drei Pädagogen in dem Haus gewesen, die den Behinderten halfen.