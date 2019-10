Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich in einem Wald bei Elterlein im Erzgebirgskreis ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fiel zwei jungen Männern am Feiertag ein verlassener Traktor mit Anhänger und persönlichen Gegenständen an einer Straße zwischen dem Ortsteil Schwarzbach und Waschleithe auf. Sie schauten daraufhin im nahen Waldstück nach dem Fahrer und fanden dort einen leblosen Körper unter einem gefälltem Baum begraben.