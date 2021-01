Der FC Erzgebirge Aue musste sich am Sonntag auswärts gegen den SC Paderborn geschlagen geben. Nach einer frühen Führung der Paderborner in der vierten Minute und einem zügigen Ausgleich von Aue, verloren die Veilchen am Ende 1:2. Aue verpasste damit die Chance, weiteren Boden auf die Spitzenclubs gutzumachen und konnte den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen nicht bestätigen.