"Wir müssen nahtlos an die Hinrunde und an die letzten Ergebnisse anknüpfen." Diesen Arbeitsauftrag hat Präsident Helge Leonhardt der Mannschaft von Erzgebirge Aue für die Rückrunde aufgetragen. Die beginnt Ende Januar. Das Team des Bundesliga-Zeitligisten trainiert aktuell in Spanien im Trainingslager. Präsident Leonhardt wünscht sich fürs Ende der Saison "einen guten Platz in der zweiten Liga". Fan-Träume vom Aufstieg in die erste Liga wies Leonhardt zurück. Das sei "trügerisch, so rumzuspinnen".