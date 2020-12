Erzgebirge Aue hat am Sonntag die Chance verpasst, den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga zu wahren. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster verlor beim 1. FC Nürnberg trotz engagiertem Auftritt knapp. Robin Hack erzielte in der 36. Minute das 1:0 für die Nürnberger. Aue hatte zuletzt den Karlsruher SC besiegt, machte aber diesmal nichts aus den durchaus vorhandenen Chancen.