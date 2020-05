FC Erzgebirge Aue hat sein Auswärtspiel in Heidenheim verloren. Die Sachsen mussten sich 0:3 beim Tabellenvierten FC Heidenheim geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit leitete ein Eigentor der Gäste in der 48. Minute die Niederlage ein. Der Erfolg von Heidenheim hätte zudem noch höher ausfallen können. Kapitän Marc Schnatterer verschoss in der 24. Minute einen Elfmeter.