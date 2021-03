Das Mittelfeld-Duell in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Erzgebirge Aue und Hannover 96 blieb ohne Sieger. Beide Mannschaften trennten sich am Samstag 1:1 unentschieden. Philipp Ochs hatte die Niedersachsen in der 24. Minute in Führung geschossen. Pascal Testroet konnte in der 64. Minute ausgleichen und sicherte den Auern in ihrem 500. Zweitliga-Spiel einen Punkt.