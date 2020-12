Der Zwönitzer Gastwirt Alexander Schnerrer plant eine soziale Weihnachtsüberraschung. Er kocht drei Tage lang ein Weihnachtsessen für die Bewohner des Altenpflegeheimes Bethlehemstift in der Stadt. Es gibt Gänsebrust, Rotkohl und grüne Klöße. "Da wir ja auch eine staatliche Unterstützung bekommen als Gastronomie, diese Überbrückungshilfe oder Novemberhilfe, habe ich mir gedacht, wir sind ein so kleines Haus und wir kommen mit dieser Unterstützung gut über die Zeit, da können wir auch mal was zurückgeben", findet Schnerrer.