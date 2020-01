Am Freitag wurde die Feuerwehr zu einem Gefahrguteinsatz am Freizeitbad Greifensteine in Geyer gerufen. Wie das Landratsamt auf Nachfrage von MDR SACHSEN mitteilte, ging der Alarm am Mittag ein. Nach ersten Informationen war ein 160 Kilogramm schweres Fass mit einer stark ätzenden Flüssigkeit umgekippt. Dabei handelte es sich um das Imprägniermittel Rokulan.