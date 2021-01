Schneefall und glatte Straßen haben am Dienstagabend zu Verkehrsbehinderungen geführt. Betroffen waren unter anderem die B95 zwischen Schönfeld und Annaberg-Buchholz sowie die B174 zwischen Marienberg und der tschechischen Grenze. Hier blieben Lastwagen liegen und die Fahrer mussten teilweise die Nacht auf der Straße verbringen. Der Winterdienst sei im Dauereinsatz gewesen, so die Polizei.

Auch in den Landkreisen Vogtland und Zwickau gab es Probleme mit Schnee und Eis. Nach Angaben der Polizei kam es zu rund 70 Unfällen. Unter anderem war in Mülsen bei Lichtenstein eine 31 Jahre alte Autofahrerin auf glatter Straße ins Schleudern geraten. Sie kollidierte in der Gegenspur mit einem Lkw und wurde schwer verletzt.