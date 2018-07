Schwerverletzter nach Grubenunfall in Schwarzenberg

Bei einem Grubenunglück im Erzgebirge ist ein 33-jähriger Bergmann schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Chemnitz bestätigte, ereignete sich der Unfall in der Nacht in einem neu aufgeschlossenen Schacht in Pöhla bei Schwarzenberg. Nach MDR-Informationen wurde ein Bergarbeiter von einem Förderkorb am Kopf getroffen und erlitt schwere Verletzungen. Spezialkräfte einer Grubenwehr und Höhenretter bargen den Mann gemeinsam über einen engen Schacht aus großer Tiefe. Zuvor hatten sie eine Stunde benötigt, um ihn unter Tage zu stabilisieren und in einen Ein-Mann-Rettungskorb zu verladen.