In Grünhain-Beierfeld hat am Nachmittag ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, konnten sich die vier anwesenden Bewohner in Sicherheit bringen. Da sie aber über Atembeschwerden klagten, wurden sie in eine Klinik gebracht. Nach ersten Erkenntnisse könnte ein Kind versehentlich einen Herd im Mehrzweckraum im Keller eingeschaltet haben. Womöglich hat sich dann auf dem Herd liegende Kleidung entzündet. Schadensangaben liegen bislang noch nicht vor. Bei den Löscharbeiten wurde niemand verletzt. Alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind weiterhin bewohnbar.