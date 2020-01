Das Erzgebirge ist für junge Leute eine attraktive Region. So sieht es zumindest die regionale Wirtschaftsförderung. Sie wirbt mit geringer Arbeitslosigkeit, günstigen Wohnungen und niedrigen Grundstückspreisen. Doch der Run auf das Erzgebirge ist bisher ausgeblieben.

Ein Blick auf die Gebühren für die Kinderbetreuung zeigt, dass es zumindest in einigen Gemeinden im Erzgebirge für Familien nicht unbedingt günstiger ist. Ein Krippenplatz in der Gemeinde Jöhstadt kostet stolze 260 Euro im Monat. Zum Vergleich: in Chemnitz ist er 100 Euro günstiger.