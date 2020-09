Im Erzgebirgskreis hat die Bundespolizei einen illegalen Tiertransport auf der B 174 gestoppt. Nahe Heinzebank hatte der 35-jährige Fahrer am Sonntagmittag fünf Hundewelpen an Bord, die laut Polizei in einem schlechten Zustand waren. Der bulgarische Fahrer habe verfälschte Heimtierausweise ausgehändigt und konnte zudem keine Gesundheitszeugnisse für die Tiere vorlegen. Beide Dokumente sind für grenzüberschreitenden Tiertransport innerhalb der EU vorgeschrieben.