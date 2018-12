Ein ICE hat am Donnerstag auf seiner Fahrt durch das Erzgebirge zahlreiche Schaulustige angelockt. Der Neigetechnikzug der Baureihe 605 stoppte auf seiner Sonderfahrt unter anderem in Annaberg-Buchholz und in Wolkenstein. Zudem überquerte der ICE das Markersbacher Viadukt. Die Stahlbrücke gehört zur Strecke von Annaberg-Buchholz nach Schwarzenberg, auf der kein regelmäßiger Zugverkehr mehr stattfindet.