Ein internationales Starterfeld mit Piloten aus fünf Nationen geht in Großrückerswalde an den Start. Bildrechte: Bilder-Werk.net/Sven Wagner

Auf dem Flugplatz Großrückerswalde bei Marienberg hat am Sonnabend der internationale Segelflugwettbwerb "E2Glide" begonnen. Wie die Veranstalter mitteilte, werden dabei 15 Starter aus fünf Nationen in der kommenden Woche Streckenflüge von bis zu 250 Kilometern Länge absolvieren. Piloten aus Deutschland, Tschechien, Italien, Großbritannien und Australien gehen im Erzgebirge an den Start. Nach Angabe des Fliegerclubs Großrückerwalde tragen alle Piloten Meistertitel. Ein Deutscher Meister ist demnach ebenso unter den Startern wie ein Europameister und ein "Junior World Champion".

Ursprünglich seien Verbrennungsmotoren als Zusatzantrieb in Segelflugzeuge eingebaut worden, um im Notfall sicher zu einem Flugplatz zurückkehren zu können, sagt Markus Uhlig. "Der Elektromotor hat aber in den letzten Jahren mit dem Fortschritt der Batterietechnik im Automobilbau an Bedeutung gewonnen." Weil das Erzgebirge als naturverbundene Region mit der Elektrifizierung und dem technischen Fortschritt häufig in Verbindung gebracht werde, passe ein solcher Wettkampf gut zur Region.