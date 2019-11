Heike Leschner: Ein düsterer Novembertag, perfekt für einen Krimi. Genau der ist das Steckenpferd der Erzgebirgerin Anett Steiner. Frau Steiner, der Titel Ihres neuen Krimis "Splitternacht" verspricht Mordphantasie, die Sie ja auch schon in Ihren bisherigen Erzgebirgskrimis bewiesen haben. Woher kommt denn Ihre Leidenschaft für Krimis?

Anett Steiner: Ich bin immer schon eine Krimileserin gewesen. Irgendwann überlegt man sich da mal: Mhh, man kann nicht jeden leiden. Und wenn ich dem nichts tun kann, mache ich das einfach in einer Geschichte (lacht). Es macht Spaß, sich Krimis auszudenken. Bei mir ist auch immer ein kleines Lächeln dabei. Ich schreibe nicht extrem blutrünstig, sondern schwarzhumorig. Ich morde lieber auf dem Papier, als dass ich das so probiere (lacht).

Ich glaube, Frauen morden irgendwie subtiler und raffinierter. Na, da muss nicht soviel Blut fließen und nicht soviel Gewalt herrschen. Es geht also in dem Fall auch um den Sturm. 2018 war im Erzgebirge einiges los.

2018 hat ein Sturm das Erzgebirge heimgesucht und ist über unsere Heimat gefegt. Und da hat es unheimlich viele Schäden gegeben. Im Wald, an Gebäuden. Wir waren auch selbst betroffen, auch viele Nachbarn. Es sah aus wie nach einer Katastrophe. Da es in den Geschichten um den Sturm geht, hab ich die Schauplätze ausgewählt nach Orten, wo der Sturm am meisten gewütet hat.