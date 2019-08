Frederic Günther: Ich bin genau halb so alt wie mein Vorgänger und habe deshalb vielleicht auch noch andere Ansichten als die meisten in der Branche. Es gibt definitiv Werte, an denen ich festhalten will, was die Qualität unserer Produkte betrifft. Wir sind nämlich auch dafür zuständig, die Artikel zu zertifizieren. Wir beurteilen nach Qualität und Herkunft. Daran gibt's für mich nichts zu rütteln. Das soll auch in keiner Form aufgeweicht werden. Was sich definitiv ändern muss, ist unsere Außenwirkung, vor allem in sozialen Netzwerken, in unserem Verband und in der ganzen Branche.