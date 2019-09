29.09.2019 | 12:17 Uhr Pilzberater warnt: Brauner Fliegenpilz vermehrt sich in Sachsen

So ganz genau weiß man es nicht, doch es könnte am Klimawandel liegen: In Sachsen breitet sich der giftige Braune Fliegenpilz aus. Er wird häufig mit dem essbaren Perlpilz verwechselt, warnt Pilzberater Frank Demmler aus dem Erzgebirge. Bei welchen Pilzarten noch Verwechslungsgefahr droht und was unerfahrene Sammler beachten sollten, das hat er im Gespräch mit MDR SACHSEN verraten.