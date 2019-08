Weil er mit seinem Fahrrad auf dem Standstreifen der Autobahn unterwegs war, ist ein 16-Jähriger von der Polizei gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche auf der A72 unterwegs. Nach mehreren Notruf-Hinweisen konnten ihn die Polizisten bei Zwickau-Ost anhalten und samt Fahrrad in ihren Streifenwagen laden. Auf der Autobahn hatte der Jugendliche laut Polizei eine Strecke von etwa vier Kilometern zurückgelegt.

Der 16-Jährige aus Breitenbrunn im Erzgebirge sei auf dem Weg zu seiner Freundin ins erzgebirgische Oelsnitz gewesen. Nach Polizeiangaben war er aber fälschlicherweise mit dem Zug in Zwickau gelandet. Am Bahnhof habe er die Adresse der Freundin in eine Navigations-App eingegeben und sei der Strecke gefolgt. "Dass sie über die Autobahn führte, wo das Radfahren bekanntlich verboten ist, blendete er völlig aus", hieß es von der Polizei. Nachdem die Beamten seine Mutter verständigt hatten, brachten sie den Jugendlichen zu seiner Freundin nach Oelsnitz.