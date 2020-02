Rennrodlerin Julia Taubitz hat am Sonnabend bei den Weltmeisterschaften in Sotschi Silber geholt. Im Einzelwettkampf musste sich die 23-Jährige aus Annaberg-Buchholz nur der Russin Jekatarina Katnikowa geschlagen geben. Viktoria Demtschenko aus Russland wurde Dritte. Mit einem Bahnrekord von 49,601 Sekunden im zweiten Lauf schob sich Julia Taubitz am Sonnabend noch auf einen Medaillenplatz. Nach dem ersten Durchgang lag sie auf Rang Vier.