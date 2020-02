17.02.2020 | 16:36 Uhr Oberwiesenthal seht sich für Junioren-Ski-WM Schnee herbei

In Oberwiesenthal startet in gut zwei Wochen die Junioren-WM in den Nordischen Skidisziplinen. Lange hatten die Organisatoren die Luft angehalten, ob der Wettbewerb reibungslos stattfinden kann: Der Aufzug, der sogenannte Mountain-Climber, der die Skispringer zu den Schanzen befördern soll, hatte technische Ausfälle und auch das warme Wetter macht den Organisatoren Sorgen.