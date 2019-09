Im Kampf gegen den Borkenkäfer hat Sachsen seine Offensive ausgebaut und zugleich Fördergelder für geschädigte Waldbesitzer genehmigt. Nach der Bundeswehr und Forststudenten soll nun auch das Technische Hilfswerk (THW) bei den Arbeiten im Wald helfen. Umweltstaatssekretär Frank Pfeil habe die Industrie- und Handelskammern um eine generelle Freistellung für Arbeiten des THW gebeten, teilte das Landesumweltministerium in Dresden mit. Die Freistellung sei die Grundlage dafür, dass das THW von der kommenden Woche an Unterstützung in Privatwäldern leisten könne.