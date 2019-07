Große Freude im Zoo der Minis Aue: Die Karakale Cara und Carl sind etwas überraschend Eltern geworden. Wie die Stadt mitteilte, erblickte der kleine Wildkater Carlsson vor einem Monat das Licht der Welt. Nach einer Gebärmutter-Operation vor drei Jahren war unklar, ob Cara noch einmal Jungtiere bekommen könnte. Am Mittwoch wurde der unerwartete Nachwuchs der Öffentlichkeit vorgestellt. In den kommenden Tagen soll die kleine Karakal-Familie auch im Freigehege zu sehen sein.

Das Elternpaar lebt seit 2012 im Zoo der Minis. Beide Tiere sollten illegal von Spanien nach Ungarn gebracht werden. An der polnischen Grenze fiel der Schmuggel allerdings auf und die Karakale wurden konfisziert. In Aue bekamen sie ein neues Zuhause. Deutschlandweit gibt es die Wildkatzen, die in den Steppen Afrikas und Asiens heimisch ist, nur in vier weiteren Tierparks.