Die sächsische Landesregierung kommt am heutigen Freitag zu ihrer ersten Klausurtagung in Oberwiesenthal zusammen. Dazu versammelt sich die schwarz-grün-rote Koalition auf dem Fichtelberg. In einem Hotel auf Sachens höchstem Berg wollen Ministerpräsident Michael Kretschmer und seine Minister unter anderem über den nächsten Doppelhaushalt beraten. Außerdem geht es um 220 Millionen Euro Mehrausgaben, die für dieses Jahr geplant sind. Mit dem Geld sollen Projekte aus dem Koalitionsvertrag finanziert werden.