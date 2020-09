Bei den Annaberger Klöppeltagen soll die Klöppelkunst in all ihren Facetten präsentiert werden. Nach Angaben der Veranstalter zeigen an diesem Wochenende Handwerkerinnen und Handwerker aus ganz Europa ihre Spitzenprodukte. Im "Haus des Gastes Erzhammer" in Annaberg-Buchholz sind dazu Ausstellungen, Schauvorführungen, Modenschauen und eine Fachmesse geplant.