Desinfektionsmittel ist zur Zeit Mangelware in den Geschäften. Spirituosenhersteller aus der ganzen Republik wollen nun die Herstellung untestützen. So auch das Unternehmen Lautergold aus Lauter-Bernsbach im Erzgebirge.

"Lautergold hat seinen gesamten Lagerbestand an hochprozentigem Alkohol über den Landesapothekerverband Sachsen den Apotheken des Freistaates angeboten, damit diese daraus dringend benötigtes Handdesinfektionsmittel herstellen können", so der Betreibsleiter Mike Schneising.

Die erste Herstellungsmenge betrage rund 50.000 Liter und sei bereits komplett für öffentliche Einrichtungen und Pharmaziegroßhändler reserviert. Eine weitere Produktion hänge vor allen von der Verfügbarkeit des Hauptgrundstoffes Alkohol ab, so Schneising. 100 Liter des Desinfektionsmittels will Lautergold außerdem an ausgewählte öffentliche Einrichtungen in der Region spenden.