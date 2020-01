Bei einem Vorbereitungslehrgang für einen bundesweiten Polizeisportwettbewerb in Oberwiesenthal sind zwei Polizisten verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagmittag nach dem Biathlontraining in der Skiarena. Im Innenraum, vermutlich der Umkleidekabine, löste sich ein Schuss aus einer Kleinkaliberpistole. Diese wurde vorab beim Training genutzt.