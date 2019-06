Leuchtende Nachtwolken bei Annaberg-Buchholz im Erzgebirge

Ein beeindruckendes Schauspiel können dieser Tage Nachtschwärmer und Frühaufsteher erleben. Am Himmel erscheinen in den Sommermonaten lumineszierende Wolkenformationen - so vergangene Nacht bei Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. Diese sogenannten leuchtenden Nachtwolken - kurz NLC oder auch noctilucent clouds - entstehen durch Ansammlungen von Eiskristallen oberhalb der Mesosphäre der Erdatmosphäre.