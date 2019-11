Das Projekt landete auf dem Tisch von Ines Schieck, die in Aue-Bad Schlema für die Wirtschaftsförderung zuständig ist. "Ich kannte den Wettbewerb 'Ab in die Mitte'. Und wir haben schon mit einer kleinen Finanzspritze vom Freistatt geliebäugelt. Mit dem Hauptpreis haben wir nicht gerechnet." Aber durch die 30.000 Euro vom Freistaat ließe sich das Projekt "Das lila Herz schlägt" nun Stück für Stück umsetzen.

Im kommenden Jahr sollen dann auch die zum Projekt gehörenden "Lebens-Adern" der Stadt in Angriff genommen werden. Die Adern werden quer durch die Stadt verlaufen und sollen sportliche, kulturelle, bergbautechnische und religiöse Einrichtungen verbinden. Auch das neu zur Stadt hinzugekommene Bad Schlema wird über die Route "Gesundheit und Natur" eingebunden. Infotafeln werden an markanten Punkten in der Stadt auf besondere Orte hinweisen. Eine Broschüre in Deutsch, Tschechisch und Französisch, eine Homepage und eine eigene App sollen ebenfalls erstellt werden. Die Lebensadern sollen in den kommenden Jahren auch über die Stadtgrenzen hinaus erweitert werden, um die gesamte Region zu verbinden.