Das Bronze-Glockenspiel in Lößnitz soll als Kulturdenkmal erhalten und zukünftig auch als Mahnmal dienen. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend einstimmig beschlossen, sagte Bürgermeister Alexander Troll MDR SACHSEN. Die Erzgebirgsstadt distanziert sich damit von den Zielen und der Ideologie des Nationalsozialismus. Vier der 23 Glocken tragen nationalsozialistische Symbole und Inschriften aus dem Entstehungsjahr 1938. Künftig sollen Informationstafeln die kritisierten Inschriften erklären. Das Glockenspiel in Lößnitz erklingt täglich nach dem Mittagsläuten. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes hatte die Stilllegung gefordert.

Seit 80 Jahren ist das Glockenspiel in der Turmlaterne der evangelischen St. Johanniskirche untergebracht. Wichtig sei, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, so Troll Anfang August: "Eine Korrektur wird erforderlich im Hinblick auf die Information, wie wir damit umgehen, insbesondere aufgrund der jetzt gesteigerten öffentlichen Wahrnehmung. Wir sollten uns auch ganz klar davon distanzieren von einem der schlimmen Kapitel der deutschen Geschichte und das Instrument auch ein Stück weit als Mahnmal zu nutzen."

Anfang Oktober soll die 80-jährige Einweihung des Glockenspiels in Lößnitz groß gefeiert werden. 1939 schenkte die Lößnitzer Unternehmerin Clara Pfauder das Glockenspiel der Stadt. Die Vereinigung der Verfolgten des NS-Regimes protestierte gegen die Einweihung des Glockespieles. In einem offenen Brief an den Lößnitzer Bürgermeister forderte deren Vertreter Jonny Michel: "Dass das Glockenspiel unverzüglich stillgelegt wird. Und wenn die alten Glocken abgenommen sind, dann sollen die bitte in ein Museum. Wir sind nicht für die Vernichtung. Aber man muss es korrigieren, ganz einfach."