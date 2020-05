Ein Lottospieler aus dem Erzgebirgskreis kann sich über einen Gewinn von 100.000 Euro freuen. In der Zusatzlotterie Super6 hatte der oder die Glückliche am vergangenen Sonnabend alle sechs Zahlen richtig auf seinem Tippschein. Sachsenlotto teilte mit, dass der Gewinn noch angemeldet werden müsse. Dies sei innerhalb einer Frist von drei Jahren in jeder Sachsenlotto-Annahmestelle möglich.

Bei der Lotterie Super6 werden sechs Zahlen gezogen. Stimmen sie mit den letzten sechs Ziffern der Losnummer auf dem Spielschein überein, gewinnt der Spieler die Höchstsumme von 100.000 Euro.