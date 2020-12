Was von weitem wie ein Designobjekt aussieht, ist ein kleiner Würfel mit großem Potenzial. Der "Cube" steht an der vielbefahrenen Ampelkreuzung B 101/Straße der Einheit in Annaberg-Buchholz und soll dafür sorgen, dass die Luft der Erzgebirgsstadt sauberer wird. Machbar ist das durch den innovativen Aufbau des Würfels, gepaart mit seiner Beschichtung. Entwickelt wurde das Gerät von der Firma RGenauIndustries im sächsischen Meerane.