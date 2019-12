Der bei einer Feier am Heiligen Abend schwer verletzte Mann aus Aue ist auf dem Weg der Besserung. Superintendent Dieter Bankmann sagte, der 51-Jährige habe inzwischen die Intensivstation verlassen. Der Mann war mit einem Stich verletzt worden, als er bei der Feier für Bedürftige in einem Pfarrhaus einen Streit unter Asylbewerbern schlichten wollte. Nach Angaben der Polizei war ein Streit zwischen mehreren Männern eskaliert. Neben dem 51 Jahre alten Deutschen wurde ein 34-jähriger Iraner leicht verletzt.



Ein 53 Jahre alter Verdächtiger aus Syrien sitzt wegen Anstiftung zu Totschlag in U-Haft. Die Polizei betonte: "Es handelt sich bei dem Verhafteten nicht um den Tatverdächtigen, der dem 51-jährigen Geschädigten die Stichverletzung zugefügt hat."