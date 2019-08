Im Zoo der Minis in Aue gibt es wieder Nachwuchs. Mini-Eselstute Amy-Sophy hat ein Fohlen bekommen. Der kleine Hengst tobt bereits durch das Außengehege. Bei den Amerikanischen Miniatureseln handelt es sich um die kleinste Eselrasse der Welt, die in Deutschland nur in zwei Zoos in Deutschland gezüchtet wird. Während "normale" Zwergesel eine Größe bis zu 1,05 Meter haben dürfen, sollten Miniaturesel nicht größer als 95 Zentimeter sein. Mutter Amy-Sophy ist 84 Zentimeter groß und Vater Chuck 82 Zentimeter.



Der Tierpark in Aue hat sich auf die Haltung kleiner Tierrassen spezialisiert.