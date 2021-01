Am Freitag hat es in Schneeberg eine ungewöhnliche Modenschau gegeben. Bürgermeister Ingo Seifert und seine Gattin Cindy zeigten sich in neuer Festkleidung, die für die Bergstadt werben soll. Entworfen hat sie eine Studentin der Fakultät Angewandte Kunst der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Ingo Seifert hatte die Kleidung dort in Anlehnung an seine jetzige Festkleidung bestellt. "Mein Ziel war immer, dieses Alleinstellungsmerkmal der Stadt Schneeberg als Hochschulstandort im ländlichen Raum mit seiner Fakultät mehr in den Mittelpunkt zu rücken." Die Hochschule werde nicht so wahrgenommen, wie er sich das wünsche. "Da hatte ich die Idee, das Bürgermeisterehepaar neu einzukleiden und gleichzeitig etwas über die Geschichte der Stadt zu erzählen."