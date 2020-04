Bei einem Brand in Annaberg-Buchholz ist am Mittwochabend eine Person schwer verletzt worden. Nach MDR-Reporterinformationen wurden gegen 18:30 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren aus Annaberg, Buchholz, Cunersdorf und Ehrenfriedersdorf sowie Polizei, Rettungsdienst und Notarzt in die Parkstraße alarmiert.