Dezember 2019: Der TÜV Thüringen führt am Fichtelberg Testfahrten mit dem sogenannten Mountain-Climber durch. Doch auf dem Weg nach unten blieb die Aufstiegshilfe immer wieder stehen, weil die Stromschiene vereist ist. "Das Besondere in Oberwiesenthal ist, dass möglicherweise im unteren Bereich plus zwei Grad und oben minus fünf Grad sind", erzählt Ingenieur Rainer Friedrich aus Bernsbach.