In der "Galerie der anderen Art" in Aue können die Besucher Kunstwerke tauschen. Bildrechte: Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema

Der Städtebund Silberberg lädt am Freitagabend ab 18 Uhr zu einer Museumsnacht ein. Dafür öffnen 25 Einrichtungen in Aue-Bad Schlema, Lauter-Bernsbach, Lößnitz, Schneeberg und Schwarzenberg ihre Türen für die Besucher.

Nicht nur klassische Museen nehmen an der Museumsnacht teil. Der Backhausverein Schlema zeigt den Besuchern das traditionelle Brotbacken. Im Begegnungszentrum für Vereine in Lauter-Bernsbach wird die Kunst der Herstellung von "Spakörble", wie sie in der erzgebirgischen Mundart genannt werden, vorgeführt. Das Stadtarchiv Schneeberg lädt zum Stöbern in alten Akten ein. In der Auer "Galerie der anderen Art" können Kunstwerke getauscht werden.