In Annaberg-Buchholz beteiligen sich insgesamt sechs Einrichtungen an der Museumsnacht. Dort steht in diesem Jahr Leonardo da Vinci unter dem Motto "50 Facetten eines Genies" im Mittelpunkt. Es werden Theateraufführungen, Musik und Vorträge geboten. In der Annaberger Kirche Sankt Annen hat ein Intarsienkünstler DaVincis berühmtes Gemälde "Das letzte Abendmahl" mit 130 verschiedenen Hölzern nachgebaut.