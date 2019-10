Fragen und Antworten der Verbraucherzentrale Sachsen Wer kann sich beteiligen?

Alle Kunden der Erzgebirgssparkasse, die einen Vertrag über das Langzeitsparprodukt "Prämiensparen flexibel" abgeschlossen haben, in dem die Klauseln „Die Spareinlage wird variabel, z. Zt. mit ... % verzinst“ oder "Die Sparkasse zahlt neben dem jeweils gültigen Zinssatz, z.Zt. … % am Ende eines Kalender-/Sparjahres eine verzinsliche S-Prämie" enthalten sind.



Welche Vorteile hat die Klage?

Für Sparer, die sich der Musterfeststellungsklage anschließen, entstehen keine Prozesskosten. Der Aufwand begrenzt sich auf die Eintragung ins Register. Das Risiko ist daher sehr gering.



Wie geht es weiter?

Nach Klageeinreichung wird das Register für die Anmeldung von Verbrauchern beim Bundesamt für Justiz eröffnet, so dass sich alle Klagewilligen anschließen können. Erfahrungen mit der Musterfeststellungsklage gegen die Sparkasse Leipzig haben gezeigt, dass es mit Blick auf die Rechtssicherheit sinnvoll ist, dass Klagewillige sich für die Anmeldung Unterstützung holen.



Welche Angebote hat die Verbraucherzentrale für Klagewillige?

Für eine rechtssichere Beteiligung bietet die Verbraucherzentrale in Auerbach im Rahmen der Beratung die Anmeldung ins Klageregister zum Preis von 40 Euro an. Solche Termine können ab sofort telefonisch unter 0341/696 29 29 vereinbart werden. Wer einen Termin vor der Registereröffnung vereinbaren möchte, kann der Verbraucherzentrale in Auerbach eine Vollmacht erteilen und die Verbraucherschützer nehmen die Eintragung anschließend direkt vor.