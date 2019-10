Ein Jahr nach dem Start der Spaß-Attraktion "Fly-Line" am Fichtelberg droht nun Ärger mit Naturschützern. Die 1.500 Meter lange Mischung aus Seilrutsche, Sommerrodel- und Achterbahn geht mitten durch das Brutgebiet der geschützten Ringdrossel. Der Naturschutzbund Nabu spricht auf seiner Internetseite von "Totalversagen beim Natur- und Artenschutz am Fichtelberg" und will die rechtliche Genehmigung für die Anlage aufheben lassen. Der Fichtelberg sei das einzige Brutgebiet für die Ringdrossel in Sachsen.